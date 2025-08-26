Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание в Казани

«Абзац»: певец Леонтьев потратил около 1,1 млн рублей на проживание в Казани

Певец Валерий Леонтьев потратил около 1,1 миллиона рублей на проживание в Казани. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, Леонтьев поселился в самом дорогом и просторном номере гостиницы Mirage. В стоимость проживания входили завтраки, остальные приемы пищи певец оплачивал отдельно.

Леонтьев ушел со сцены в 2024 году, но может выступать на частных мероприятиях.

25 августа 2025 года он прибыл в Казань, чтобы спеть в рамках фестиваля «Новая волна». Артист впервые за долгое время выступит на большой сцене. Он решил принять участие в концерте по приглашению Игоря Крутого.

В августе издание Super заявило, что Леонтьев может выступить на частной вечеринке в любой точке мира за 15 млн рублей без учета технического и бытового райдера, а также билетов.

Утверждалось, что в гримерке у Леонтьева должны быть вода, фрукты, бутерброды и виски. Аренда аппаратуры, нужной певцу, обойдется в 400 тысяч рублей в день.

Ранее Пригожин раскрыл, сколько Валерии заплатили за участие в «Новой волне».