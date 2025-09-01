Дочь блогеров Дениса и Лены Кукояка Василису Кукояку в школу на 1 сентября привел робот. Видео с праздника поделилась семья Василисы в своих социальных сетях.

Василиса пошла во 2-й класс и посетила линейку в честь первого звонка не только с семьей в лице родителей и младшего брата Вани, но еще и с роботом, сопровождавшим ее на протяжении всего праздника.

В семье Василисы говорят, что это первый в мире случай, когда ребенка в школу приводит настоящий робот, поэтому Василису можно считать первопроходцем.

Сейчас Василиса Кукояка сама развивает блогерскую карьеру и недавно занялась озвучкой. В середине августа Василиса призналась, что старается игнорировать нападки рэперши Инстасамки в адрес ее отца.

«Мы просто ее не замечаем, если серьезно сказать», — заявила дочь блогера.

Денис Кукояка предложил журналистам поговорить о чем-нибудь добром вместо Инстасамки.

Ранее Денис Кукояка захотел построить дом с виноградником за 1,5 млрд рублей.