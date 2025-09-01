На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сыну Калашниковой сделали операцию после драки в школе

Певица Калашникова рассказала, что ее сыну повредили нос одноклассники
true
true
true
close
Capella Film

Модель и певица Анна Калашникова рассказала в беседе с NEWS.ru, что перевела своего сына Даниила в онлайн-школу.

Калашникова объяснила, что в предыдущей школе мальчик подвергался травле. По словам певицы, во время одной из драк сыну повредили нос. Даниилу пришлось делать операцию, чтобы восстановить дыхание.

«Врачами было рекомендовано перейти на онлайн-обучение, чтобы не было никаких драк и потрясений, которые перенес в традиционном учебном заведении», — поделилась модель.

Калашникова одна воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына. Артистка рассказывала, что ей тяжело растить мальчика в одиночку. Она считает, что у ребенка должен быть мужской пример благородства и чести.

В июне 2025-го Калашникова призналась, что тратит не меньше миллиона рублей в месяц. Артистка объяснила, что такая сумма уходит на покупку новой одежды, питание, запись новых песен и ребенка.

По словам Калашниковой, все расходы она покрывает самостоятельно. Артистка дает концерты, проводит выступления и получает деньги с рекламы. Также она сдает квартиры.

Ранее возлюбленный Калашниковой подарил ей сумку за 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами