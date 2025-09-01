Сыну Калашниковой сделали операцию после драки в школе

Модель и певица Анна Калашникова рассказала в беседе с NEWS.ru, что перевела своего сына Даниила в онлайн-школу.

Калашникова объяснила, что в предыдущей школе мальчик подвергался травле. По словам певицы, во время одной из драк сыну повредили нос. Даниилу пришлось делать операцию, чтобы восстановить дыхание.

«Врачами было рекомендовано перейти на онлайн-обучение, чтобы не было никаких драк и потрясений, которые перенес в традиционном учебном заведении», — поделилась модель.

Калашникова одна воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына. Артистка рассказывала, что ей тяжело растить мальчика в одиночку. Она считает, что у ребенка должен быть мужской пример благородства и чести.

В июне 2025-го Калашникова призналась, что тратит не меньше миллиона рублей в месяц. Артистка объяснила, что такая сумма уходит на покупку новой одежды, питание, запись новых песен и ребенка.

По словам Калашниковой, все расходы она покрывает самостоятельно. Артистка дает концерты, проводит выступления и получает деньги с рекламы. Также она сдает квартиры.

Ранее возлюбленный Калашниковой подарил ей сумку за 3 млн рублей.