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Анна Калашникова о ежемесячных тратах: «Не меньше миллиона рублей»

Модель Анна Калашникова заявила, что тратит не меньше 1 млн рублей в месяц
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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова призналась в беседе с URA.RU, что тратит не меньше миллиона рублей в месяц.

Калашникова объяснила, что такая сумма уходит на покупку новой одежды, питание, запись новых песен и ребенка. Она воспитывает десятилетнего сына Даниила.

«Много денег уходит на ребенка: школа, кружки, разные секции. Плюс у меня ипотека: я плачу чуть больше четырехсот тысяч рублей ежемесячно. Часто возникают дополнительные траты: например, машина сломалась, нужно оплатить ремонт», — поделилась модель.

По словам Калашниковой, все расходы она покрывает самостоятельно. Артистка дает концерты, проводит выступления и получает деньги с рекламы. Также она сдает квартиры.

«Бывает, что в этот месяц по деньгам все супер, а на следующий — тяжеловато. Как правило, в летний период трудно. Эти месяцы в плане заработка, как правило, идут тяжелее всего. А расходов не убавляется», — отметила певица.

В мае Калашникова выставила на продажу двухкомнатную квартиру в Москве. Исполнительница продает недвижимость площадью 44 квадратных метра за 23 миллиона 350 тысяч рублей.

Ранее Анна Калашникова сделала ремонт квартиры в Дубае.

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