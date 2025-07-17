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Возлюбленный Калашниковой подарил ей сумку за 3 млн рублей: «Не самая дорогая»

Певица Калашникова сообщила, что возлюбленный подарил ей сумку
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Telegram-канал ANNA KALASHNIKOVA

Певица и модель Анна Калашникова в беседе с Telegram-каналом «Звездач» показала новую сумку.

Калашникова рассказала, что возлюбленный подарил ей сумку Hermes Birkin голубого цвета. По данным издания, такой аксессуар стоит от 3,1 миллиона рублей.

«Это Birkin Kelly, размер 25. Голубой цвет. Такой очень уникальный, трендовый. Но не самая дорогая, не волнуйтесь! Это подарочек на день рождения», — поделилась артистка.

В июне Анна Калашникова рассказала, что продала 100-метровую квартиру в Испании и купила студию площадью 30 квадратов в центре Москвы. Стоимость недвижимости чуть меньше 30 миллионов рублей, а целью покупки стала инвестиция. Певица планирует заработать с аренды жилья, чтобы погасить ипотеку. Сейчас она платит по 400 тысяч рублей в месяц.

В мае Калашникова выставила на продажу двухкомнатную квартиру в Москве. Исполнительница продает недвижимость площадью 44 квадратных метра за 23 миллиона 350 тысяч рублей.

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