Стало известно, кто представит Китай на «Интервидении»

elvis_wang_fanstop/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, представит Китай на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает RT.

Ван Си окончил Шэньянскую консерваторию в 2014 году. Певец принимал участие в таких музыкальных конкурсах, как «Суперголос», «Я певец» и «В погоне за светом». Он также является членом Китайской и Пекинской ассоциаций музыкантов.

Конкурс «Интервидение'25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя).

Ранее КНДР пригласили на «Интервидение».