В Академии Михалкова выровнялся баланс между талантливыми юношами и девушками

Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал о гендерном балансе талантов в своей Академии кинематографического и театрального искусства. Его цитирует aif.ru.

Всего, уточнил он, в этом году Академия получила 430 заявок от абитуриентов из 70 городов России, а также из более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Узбекистан, Молдову, Белоруссию.

На режиссерский и продюсерский факультеты будет зачислено по 3-5 человек, на актерский — максимум 15 человек.

«Очень радует, что в этом году баланс между талантливыми девочками и мальчиками выровнялся. Предыдущие несколько лет приоритет был у девочек», — признался он.

В июле Михалков заявил, что российский фильм может получить «Оскар» только за унижение страны, поэтому России не стоит выдвигать свои фильмы на получение этой кинопремии.

До этого Союз кинематографистов поддержал идею Михалкова квотировать западное кино.