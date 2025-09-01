Путин указал на интерес к «Интервидению» со стороны стран ШОС

Путин заявил о живом интересе к «Интервидению» со стороны стран ШОС

Президент России Владимир Путин заявил о живом интересе к конкурсу «Интервидение», в том числе со стороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании в формате «ШОС плюс» российский лидер подчеркнул, что международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение» направлен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.

«Конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие уже подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече», — сказал глава государства.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России.

Фестиваль был известен в советский период, однако надолго был забыт. Сейчас он возрождается как альтернатива «Евровидению».

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

В середине августа стало известно, что певец Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, представит Китай на «Интервидении».

Ранее американская группа Onyx заявила о готовности стать послами «Интервидения-2025».