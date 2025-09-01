Банк ВТБ начал принимать заявки на выпуск «Пушкинской карты». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Оператором этой программы банк станет с 1 января 2026 года, принимать заявления на оформление карты ВТБ будет до 28 декабря 2025 года и после продолжит 1 января.

Услуга доступна в приложениях «Госуслуги Культура» и «Почта банк», а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и «Почта банка». Карта, выпущенная для пользователей в «Почта банке», будет работать до 31 декабря 2025 г.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Александра Пахомова, подачп заявления занимает не более минуты. Клиентам предоставят возможность подать заявление заранее, чтобы сделать процесс перехода обслуживания проекта из одного банка в другой максимально комфортным.

«Пушкинскую карту» могут оформить граждане РФ от 14 до 22 лет. С 2026 года сумма на карте составит 3000 рублей, в рамках этой суммы владелец может посещать культурные мероприятия, музеи, театры, кино и выставки.

В июне президент России Владимир Путин предложил запустить с 2026 года программу «Детская книжная карта», чтобы повысить доступность детских книг.

Ранее в Минкультуры рассказали о защите «Пушкинских карт» от злоупотребления.