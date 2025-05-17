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В Минкультуры рассказали о защите «Пушкинских карт» от злоупотребления

Минкультуры РФ: злоупотребление «Пушкинской картой» исключается на этапе модерации
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Пресс-служба Министерства культуры РФ

В Минкультуры РФ рассказали о защите «Пушкинских карт» от злоупотребления при организации мероприятий участниками программы. Об этом сообщает ТАСС.

Функция защиты, добавили в министерстве, добавлена с 2025 года.

«С 2025 года возможность злоупотреблений исключается еще на этапе модерации на платформе «PRO.Культура.РФ», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минкультуры России, совместно с Минцифры России на постоянной основе ведомство продолжает мониторинг соблюдения участниками правил программы, а в рамках ведомственной программы цифровой трансформации выявляют нарушителей правил программы и отключают их от участия.

Также были разработаны электронные сервисы по предпродажной проверке билетов, а также верификации данных предъявителя, заключили в Минкультуры.

Накануне сотрудники МВД и ФСБ раскрыли мошенническую схему с программой «Пушкинская карта», в результате которой из бюджета было похищено более 30 млн рублей.

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассказал о задержании полицией из-за мошенников.

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