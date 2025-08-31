На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочери Ирины Салтыковой заблокировали счета

Mash: налоговая заблокировала счета дочери Ирины Салтыковой
true
true
true
close
irinasaltykova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочери Ирины Салтыковой Алисе заблокировали счета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Счета заблокировала налоговая служба. Причина не уточняется. По данным издания, в 2024-м Салтыкова-младшая закрыла ИП и приостановила музыкальную деятельность.

Алиса Салтыкова работала певицей в Великобритании под псевдонимом Alissa Salt.

В ноябре 2024-го Салтыкова заявила, что ее дочь Алиса не пойдет на проект «Новая Фабрика звезд» из-за необъективности.

Первая «Новая Фабрика звезд» вышла в эфир 3 марта 2024 года. В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев. Победительницей шоу стала ученица Ларисы Долиной — Мария Гордеева. Девушка участвовала в таких проектах, как «Музыкальная интуиция» и «Фактор.BY».

Ранее сообщалось, что Владимиру Винокуру грозят судебные приставы.

