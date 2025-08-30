На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жену Брюса Уиллиса раскритиковали за открытость о болезни артиста

Жена актера Уиллиса: у людей без опыта заботы о больном нет права на критику
true
true
true
close
Rumer Willis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса британская актриса Эмма Хеминг рассказала, как ее раскритиковали за открытость о болезни мужа. Новым постом о жизни с человеком с лобно-височной деменцией она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Хеминг рассказала о недавнем интервью с Дианой Сойер, вышедшем в специальном выпуске ABC News «Эмма и Брюс Уиллис: Неожиданное путешествие». Во время интервью Эмма призналась, что 70-летний актер сейчас живет отдельно от своей семьи в целях лечения и безопасности.

Женщина отметила, что ее пришли критиковать люди, которые имеют собственное мнение, но не имеют опыта заботы о таком больном.

«Именно с этим сталкиваются те, кто ухаживает за больными. Осуждение со стороны других и критика со стороны окружающих. Чужие мнения часто очень громкие и назойливые. Но если у человека нет такого опыта, у него нет и права на критику», — обратилась к переживающим похожий опыт людям она.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках. В 2025 году СМИ сообщили, что состояние артиста резко ухудшилось.

27 августа супруга Хеминг поделилась в интервью, что в муже еще остались «слабые отголоски» прежнего Уиллиса, но из-за болезни семья приняла решение разместить его во «втором доме» — в одноэтажном здании рядом с семейным особняком, где ему легко передвигаться и за ним круглосуточно ухаживают врачи.

Ранее врач подсчитал, сколько осталось жить Брюсу Уиллису.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами