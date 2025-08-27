На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья отселила Брюса Уиллиса в отдельный дом из-за болезни

Актера Брюса Уиллиса заселили отдельно от семьи из-за прогрессирующей деменции
Chris Pizzello/AP

Голливудский актер Брюс Уиллис перестал говорить на фоне прогрессирующей деменции, семья разместила его в отдельном доме с круглосуточной медицинской поддержкой. Об этом сообщила в интервью телеканалу ABC супруга актера, британская актриса Эмма Хеминг.

По ее словам, после продолжительной борьбы с болезнью мозг актера ослаб. Актриса также рассказала о том, как на первых порах болезни Уиллис стал забывать реплики на съемках, а с близкими вел себя отстраненно и холодно.

«У Брюса в целом неплохое здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и ... мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним иначе», — сказала она.

Супруга актера сообщила, что в нем еще остались «слабые отголоски» прежнего Уиллиса, но из-за болезни семья приняла решение разместить его во «втором доме» — в одноэтажном здании, где ему легко передвигаться и за ним круглосуточно ухаживают врачи.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках. По информации Tribune, состояние актера в последнее время резко ухудшилось.

В фильмографии Уиллиса около 130 ролей в кино. Актер известен по фильмам «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Двенадцать обезьян», «Пятый элемент» и другим картинам.

Ранее врач подсчитал, сколько осталось жить Брюсу Уиллису.

