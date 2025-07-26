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Врач подсчитал, сколько осталось жить Брюсу Уиллису

Врач Фишкин: Брюсу Уиллису осталось от трех до пяти лет жизни
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Врач общей практики Роман Фишкин подсчитал, сколько осталось жить больному деменцией голливудскому актеру Брюсу Уиллису. Об этом сообщает aif.ru.

По его словам, при фронтотемпоральной деменции пациенты живут в среднем от шести до восьми лет с момента постановки диагноза. У Уиллиса болезнь выявили в 2022 году, значит, актеру может оставаться от трех до пяти лет жизни.

«Но если если присоединяется боковой амиотрофический склероз, срок может сократиться до 3–5 лет из-за дыхательных и глотательных нарушений», — говорит врач.

Фишкин обратил внимание на то, что деменция неизлечима, и остановить разрушение мозга невозможно.

«Фронтотемпоральная деменция разрушает те отделы мозга, которые отвечают за речь, поведение и память — остановить этот процесс никак нельзя», — заключил специалист.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках.

Накануне СМИ сообщили, что состояние Брюса Уиллиса ухудшилось.

Ранее тяжелобольной Брюс Уиллис снялся с дочерью и двухлетней внучкой.

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