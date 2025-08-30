Костомаров рассказал о смешной реакции сына на его возвращение из больницы без рук и ног

Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров присоединился к юмористическому шоу «Звезды», где выступит в качестве лидера команды «Красноярск». Об этом сообщает aif.ru.

В беседе с изданием Костомаров рассказал о смешной реакции сына на его возвращение из больницы после ампутации рук и ног.

«Когда я вернулся из больницы, мой ребенок сказал: «Папа, можно, чтобы у тебя еще голова на 360 градусов крутилась? Так что лично меня могут рассмешить элементарные вещи — например, как эта самая история с моим ребенком», — одобрил детскую непосредственность спортсмен.

Он также назвал коллег по шоу «Звезды» талантливыми и признал, что ощущает сильную конкуренцию — в «Звездах» также примут участие Филипп Киркоров, Юлий Гусман и Артемий Лебедев.

Новый сезон шоу «Звезды», в котором Костомаров выступит в качестве лидера «Красноярска», стартует 30 и 31 августа на НТВ.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В конце 2024 года в интервью «Газете.Ru» он рассказал, что хотел бы изменить день, когда он попал в больницу, если бы была такая возможность.

Ранее Костомаров вспомнил, что помогло ему вернуться к жизни после ампутации конечностей.