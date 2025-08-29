На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Богомолов предостерег творческих людей от одной ошибки

Режиссер Богомолов предостерег творческих людей от иллюзий после достижений
true
true
true
close
Константин Михальчевский/фотохост-агентство РИА Новости».

Режиссер Константин Богомолов предостерег творческих людей от одной ошибки. Его цитирует «Пятый канал».

Он отметил, что любому человеку, который занимается своим делом, важно ощущать себя признанным.

«Но главное — чтобы не возникали иллюзии, что ты чего-то достиг. Это дело бесконечное: обучение, самосовершенствование, путешествие», — сказал он.

Богомолов назвал себя человеком, который занимается любимым делом, и порадовался тому, что его зрители могут переживать и размышлять над его работами. Он призвал помогать творчеством вдохновляться молодому поколению, вступающему в профессию, и отметил, что сам справляется с этой задачей.

Константин Богомолов поставил много успешных спектаклей в Театре на Бронной и Московском Художественном театре. Среди его известных постановок — спектакли «Чайка», «Много шума из ничего», «Карамазовы», «Идеальный муж» и другие.

В июле телеведущая Ксения Собчак, поздравляя Богомолова с 50-летием, заявила, что рядом с мужем чувствует себя хрупкой девочкой и готова его слушаться.

Ранее певец Анохин назвал искусственный интеллект двигателем безработицы.

