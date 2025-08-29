Режиссер Константин Богомолов предостерег творческих людей от одной ошибки. Его цитирует «Пятый канал».

Он отметил, что любому человеку, который занимается своим делом, важно ощущать себя признанным.

«Но главное — чтобы не возникали иллюзии, что ты чего-то достиг. Это дело бесконечное: обучение, самосовершенствование, путешествие», — сказал он.

Богомолов назвал себя человеком, который занимается любимым делом, и порадовался тому, что его зрители могут переживать и размышлять над его работами. Он призвал помогать творчеством вдохновляться молодому поколению, вступающему в профессию, и отметил, что сам справляется с этой задачей.

Константин Богомолов поставил много успешных спектаклей в Театре на Бронной и Московском Художественном театре. Среди его известных постановок — спектакли «Чайка», «Много шума из ничего», «Карамазовы», «Идеальный муж» и другие.

В июле телеведущая Ксения Собчак, поздравляя Богомолова с 50-летием, заявила, что рядом с мужем чувствует себя хрупкой девочкой и готова его слушаться.

