Назван самый богатый артист России

Диктор Владимир Березин заявил, что певец и композитор Юрий Антонов является самым богатым российским артистом. Об этом сообщает издание «7 Дней».

Березин рассказал о самом богатом артисте России на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

19 февраля Юрий Антонов отпраздновал свой 80-летний юбилей. Он признался, что не стал устраивать большой концерт в честь праздника, поскольку это «чересчур большая нагрузка».

23 июня Telegram-канал SHOT утверждал, что Антонов попал в столичную больницу из-за «сердечного заболевания». По словам издания, певца госпитализировали после осмотра кардиолога: артист обратился к врачу с жалобами на боли в груди.

Позже певец вышел на связь. Антонов рассказал, что отдыхает дома. По словам артиста, в его возрасте бывает «нормально» и «чуть похуже нормального». Певец уверил, что его ничего не беспокоит. Композитор только пожаловался на погоду.

Певец Юрий Лоза заявлял, что Антонов написал очень много хороших песен. Он назвал коллегу одним из основных мелодистов России.

Ранее был раскрыт райдер Татьяны Булановой.