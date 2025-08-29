На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певец Анохин назвал искусственный интеллект двигателем безработицы

Певец Алекс Анохин: из-за ИИ во многих странах уже начались массовые увольнения
aleksanokhin_artist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Развитие технологий искусственного интеллекта имеет не только плюсы, но и грозит негативными последствиями, считает певец Алекс Анохин. Во многих странах из-за ИИ уже начались массовые увольнения, нейросети начинают активно менять в том числе и музыкальную сферу, что является нехорошей тенденцией, заявил он «Пятому каналу».

Певец назвал ИИ двигателем безработицы, отметив, что компании в целях экономии начнут отказываться от сотрудников в пользу технологий. Это позволит им не тратиться на зарплаты, а производительность при этом не упадет, отметил артист.

«Также я сейчас вижу такие тенденции, что мне приносят песни, которые написаны искусственным интеллектом. Я пытаюсь их спеть, а их не спеть. Очень тяжело», — добавил исполнитель.

Он пояснил, что нейросети пишут «слишком идеальные» песни, с идеальным текстом, так как обладают огромным словарным запасом, который не нужен людям в обычной повседневной жизни.

До этого Алекс Анохин объяснил популярность ретро-музыки и ретро-каверов тем, что музыкальный рынок насытился новыми релизами. По его мнению, возвращение к старой музыке является естественным процессом, потому что у каждого поколения со временем наступает момент, когда они обращаются к песням родителей.

Ранее Фадеев заявил, что нейросеть не заменит музыкантов.

