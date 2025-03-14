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Певец Анохин объяснил тренд на ретро-каверы

Певец Анохин: тренд на ретро-каверы возник из-за перенасыщения новыми релизами
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aleksanokhin_artist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярность ретро-музыки и ретро-каверов может быть связана с тем, что музыкальный рынок насытился новыми релизами. Об этом «Пятому каналу» рассказал певец Алекс Анохин.

«Я исполняю много песен из нулевых, у меня около 800 каверов на хиты 1990-х и 2000-х. Очень много молодых исполнителей, которые выпускают песни, до 60 тыс. треков в неделю. И как-то начинает уже замыливаться, кто-то начинает повторяться. Ну а сейчас тенденция, чтобы вытащить старую песню, там подложить какой-то куплет свой, что-то разбавить», — объяснил он.

По его мнению, возвращение к старой музыке является естественным процессом, потому что у каждого поколения со временем наступает момент, когда они обращаются к песням родителей.

Автор хитов группы «Любэ», поэт-песенник Александр Шаганов до этого объяснил современную популярность песен из девяностых и нулевых. По словам Шаганова, для него самого этот всплеск интереса — загадка. Он допустил, что такое происходит потому, что сегодня в песнях не хватает искренности, исповедальности, глубины.

Ранее сообщалось, что песню Егора Летова отправили в космос.

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