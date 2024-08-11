Сестра Кристины Асмус вспомнила, как была каскадером актрисы

Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Карина Асмус призналась, что готовилась вместе со своей сестрой Кристиной к съемкам спортивной драмы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Об этом сообщает «СтарХит».

«Я тренировала Кристину, это был интересный опыт. Мало кто может спустя много лет после серьезных занятий спортом повторить сложные элементы, но ей удалось!» — поделилась родственница.

Она добавила, что большинство трюков в фильме актриса сделала самостоятельно. Сестра даже удивилась ее физической подготовке. Асмус-младшая призналась, что безумно гордится родственницей.

Также Карина Асмус поделилась, что часто ездит на отдых вместе с сестрой и детьми. У Кристины Асмус есть дочь Анастасия от юмориста Гарика Харламова, а у Карины — Сафия от первого брака с египтянином. Девочки родились с разницей в три месяца и общаются друг с другом с рождения.

«Мне кажется, они не только видят, но и ментально чувствуют нашу связь с Кристиной. Настя и Сафия часто проводят время вместе, у них общие интересы, они на одной волне», — рассказала Карина.

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