Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра Кристины Асмус вспомнила, как была каскадером актрисы

Сестра Кристины Асмус Карина заявила, что тренировала актрису перед съемками

close
100%
karina____asmus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Карина Асмус призналась, что готовилась вместе со своей сестрой Кристиной к съемкам спортивной драмы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Об этом сообщает «СтарХит».

«Я тренировала Кристину, это был интересный опыт. Мало кто может спустя много лет после серьезных занятий спортом повторить сложные элементы, но ей удалось!» — поделилась родственница.

Она добавила, что большинство трюков в фильме актриса сделала самостоятельно. Сестра даже удивилась ее физической подготовке. Асмус-младшая призналась, что безумно гордится родственницей.

Также Карина Асмус поделилась, что часто ездит на отдых вместе с сестрой и детьми. У Кристины Асмус есть дочь Анастасия от юмориста Гарика Харламова, а у Карины — Сафия от первого брака с египтянином. Девочки родились с разницей в три месяца и общаются друг с другом с рождения.

«Мне кажется, они не только видят, но и ментально чувствуют нашу связь с Кристиной. Настя и Сафия часто проводят время вместе, у них общие интересы, они на одной волне», — рассказала Карина.

Ранее Настасья Самбурская призналась, что поборола боязнь коней ради роли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами