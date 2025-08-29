На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гордон об интимной связи с любовником Дибровой: «Они пытались меня купить»

Адвокат Гордон назвала вбросом Добровинского новость о своей связи с Товстиком
true
true
true
close
katyagordon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Екатерина Гордон назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вбросом информацию о своей связи с миллиардером Романом Товстиком.

В своем личном блоге не только опровергла информацию, но и раскритиковала профессиональную деятельность своего коллеги Александра Добровинского, напомнив о лишении его статуса адвоката после громкого дела Михаила Ефремова. Она охарактеризовала работу юриста как «профанацию».

«Когда разоблачаешь чертей, свингеров и педофилов ты должен быть готов к тому, что они будут пытаться очернить семью твою», — заявила адвокат.

Гордон назвала себя героем, на которого возложена божественная миссия. Также адвокат продемонстрировала интернет-пользователям свою любимую икону.

«Мы взяли и сделали Лену Товстик героиней федерального канала, бесплатно, потому что это правда. Они пытались меня купить, теперь они пытаются меня дискредитировать», — высказалась Гордон.

Александр Добровинский предпочел не вступать в публичную полемику. Его представитель Любовь Карнюшина заявила изданию «Газета. Ru», что адвокат не будет комментировать высказывания Гордон, поскольку считает их попыткой пиара за его счет.

Накануне издание «СтарХит» сообщило, что Роман Товстик изменил Полине Дибровой с адвокатом Екатериной Гордон. Инсайдер издания заявлял, что защитница общалась с миллиардером по вопросам развода, но их «обсуждение зашло слишком далеко».

Ранее сообщалось, что Пугачева «винит» Галкина в вынужденной эмиграции и бережет замок в Грязи.

