На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело о хищении 20 млн рублей в Театре сатиры грозит расширением: «Есть неустановленные лица»

ТАСС: в деле о хищении из Театра сатиры могут появиться новые задержанные
true
true
true
close
Сергей Бобылев/ТАСС

Правоохранительные органы не исключают появления новых фигурантов в уголовном деле о хищении бюджетных средств в Театре сатиры, из-за которого задержали экс-директора культурного учреждения Мамедали Агаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В уголовном деле есть неустановленные лица, поэтому в ходе расследования могут вскрыться новые обстоятельства совершения преступления, появиться новые подозреваемые и задержанные», — заявили в ведомстве.

Накануне стало известно, что Агаев, который возглавлял Театр сатиры почти 30  лет, стал фигурантом уголовного дела о  мошенничестве. Следствие полагает, что он действовал в составе организованной группы.

По  версии силовиков, подозреваемый, действуя в сговоре с неустановленными лицами, разработал схему для незаконного присвоения бюджетных средств, предназначенных для пополнения бюджета Москвы. Для этого он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с возглавляемым им театром фиктивные авторские договоры. Всего

Согласно документам, Агаев якобы являлся автором нескольких сценариев спектаклей, права на которые он передал театру. На основании фальсифицированных отчетов о выполненных работах он получал 4% от кассовых сборов каждого спектакля.

28 августа Агаева арестовали сотрудники правоохранительных органов, а чуть позднее стало известно, что следствие намерено добиться ареста деятеля культуры.

Ранее МИД Украины возмутился поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами