На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали экс-руководителя Театра сатиры Агаева

Экс-директора Театра сатиры Агаева задержали по подозрению в хищении 20 млн рублей
true
true
true

Экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев был задержан сотрудниками МВД и ФСБ по подозрению в хищении 20 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве», — говорится в посте.

По предварительным данным следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с неустановленными лицами, разработал схему для незаконного присвоения бюджетных средств, предназначенных для пополнения бюджета Москвы. Для этого он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с возглавляемым им театром фиктивные авторские договоры.

Согласно документам, Агаев якобы являлся автором нескольких сценариев спектаклей, права на которые он передал театру. На основании фальсифицированных отчетов о выполненных работах он получал 4% от кассовых сборов каждого спектакля.

Ранее Большой театр подал в суд на спекулянтов билетами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами