В Москве задержали экс-руководителя Театра сатиры Агаева

Экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев был задержан сотрудниками МВД и ФСБ по подозрению в хищении 20 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве», — говорится в посте.

По предварительным данным следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с неустановленными лицами, разработал схему для незаконного присвоения бюджетных средств, предназначенных для пополнения бюджета Москвы. Для этого он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с возглавляемым им театром фиктивные авторские договоры.

Согласно документам, Агаев якобы являлся автором нескольких сценариев спектаклей, права на которые он передал театру. На основании фальсифицированных отчетов о выполненных работах он получал 4% от кассовых сборов каждого спектакля.

