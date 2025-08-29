Умер известный композитор Щедрин

Мариинский театр: композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни

Ушел из жизни народный артист СССР и композитор Родион Щедрин. Об этом сообщил Мариинский театр на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — говорится в публикации.

В театре отметили, что Щедрин является «уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры».

«Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина находит отклик в сердцах публики», — сказали там.

Мариинский театр назвал кончину композитора «огромной трагедией и невосполнимой потерей» для всего мира искусства.

