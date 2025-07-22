Виталий Гогунский о женщинах: «Враг общества»

Актер Виталий Гогунский признался, что «не подпустил» бы к себе женщину в плохом настроении. Об этом звезда «Универа» сообщил в рамках проекта «Интервью» от канала «Москва 24».

«Неудовлетворенная женщина — это враг общества. Я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем к женщине в плохом настроении», — заявил артист.

По словам Гогунского, женщина не должна отвлекать его от профессии. Он поможет избраннице только в том случае, если у него есть на это ресурс.

«Если вопрос, как всегда не очень серьезный, то у меня есть помощники, которые все решат. Если своим вниманием я буду поощрять ее плохое настроение, то она привыкнет и будет провоцировать», — выразил мнение артист.

До этого Гогунский в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Еще в апреле Гогунский жаловался, что в Москве мало порядочных женщин.

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