Виталий Гогунский рассказал о новом романе

Актер Виталий Гогунский в беседе с kp.ru намекнул на новый роман.

Гогунский заявил, что в его жизни появилась новая муза, которая находится в прекрасном настроении.

«И, кстати, благодаря в том числе и тому, что я всех в плохом настроении отправил в сад. И умная женщина сразу нашла возможность со мной встретиться и показать, что у нее хорошее настроение», — поделился артист.

Гогунский добавил, что не надо бояться женщин. По мнению артиста, страх появляется тогда, когда человек не любит даму.

Гогунский в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Пользователей соцсетей также возмутило интервью, появившееся в подкасте «Краснова знает» — в нем Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

Ранее Гогунский назвал врагом общества неудовлетворенную женщину.