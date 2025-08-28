«Из дома не выходит»: друг о состоянии Николая Дроздова

Друг 88-летнего ведущего «В мире животных» Николая Дроздова художник Константин Мирошник рассказал о его состоянии после сообщений об ухудшении здоровья. Художника цитирует aif.ru.

Мирошник опроверг слухи о том, что Дроздов не может встать с кровати. По словам друга, телеведущий встает, ходит, но в целом из-за возраста и погоды предпочитает оставаться дома.

«Он осень не любит, когда то жарко, то дождь, то скользко. А когда дождь, он из дома не выходит, чтобы не поскользнуться», — объяснил он.

27 августа Telegram-канал Mash заявил, что дочери «бросили» Дроздова после пережитой им летом 2025 года операции. Также канал сообщал, что экс-ведущий «В мире животных» практически перестал самостоятельно ходить — в том числе он не может подняться с постели, его постоянно мучают боли. Издание ссылалось на слова жены Дроздова Татьяны.

Мирошник назвал в беседе с «Абзацем» информацию о проблемах со здоровьем у телеведущего выдумкой. Он заявил, что Дроздов «прекрасно себя ощущает» и ежедневно занимается спортом.

