«Умку» покажут на китайском телеканале

Китайский телеканал CCTV-14 начнет показ мультсериала «Умка» от киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Умка» стартует 29 августа на китайском телевидении. Помимо нее, отмечают представители «Союзмультфильма», на различных медиаресурсах Китая появятся такие российские анимационные картины, как «Приключения Пети и Волка», «Простоквашино», «Чуч-Мяуч», «Енотки», «Монсики», «Пластилинки», «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку».

Председательница совета директоров киностудии Юлиана Слащева заявила, что рада грядущему показу «Умки» на главном детском телеканале Китая. Она назвала мультсериал одним из самых трогательных и нежных произведений в российской анимации.

«Умка — аутентичный российский мультсериал с уникальным художественным миром, который знакомит зрителей с традициями и культурой народов Крайнего Севера», — поделилась Слащева.

В феврале «Союзмультфильм» и China Media Group достигли соглашения о сотрудничестве в анимации.

Ранее в Китае вырос интерес к современной российской литературе.