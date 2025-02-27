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В Китае покажут более 50 серий российского мультсериала

Крупнейший детский телеканал Китая покажет российский мультсериал «Умка»
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Mark Schiefelbein/AP

Продукция киностудии «Союзмультфильм» выйдет на рынок Китайской Народной Республики. Об этом сообщает газета «Известия».

«Союзмультфильм» и China Media Group достигли соглашения о сотрудничестве в анимации. Российский мультипликационный сериал «Умка» будет демонстрироваться на самом крупном детском телеканале Китая CCTV-14. Китайские зрители смогут увидеть свыше 50 серий мультфильма.

По словам председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, «Умка» является добрым сериалом с очень красивым визуальным миром, раскрывающим традиции и культуру народов Крайнего Севера.

В свою очередь, в этом году в эфире собственного телеканала «Союзмультфильма» — «Мультиландия» будет показан созданный CCTV Animation Group к 24-м зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине сериал Ice Hockey Together. Мультфильм посвящен преодолению трудностей и силе дружбы. Слащева отметила, что китайская анимация в последние годы переживает взлет и раскрывает богатство культурных традиций страны.

24 января министр культуры Ольга Любимова заявила, что китайское кино вызывает в России растущий интерес, и поэтому для РФ крайне важно увеличить количество китайских фильмов в российском прокате.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2024 года вырос до рекордной величины.

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