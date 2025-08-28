На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание

SHOT: у сына Михаила Ефремова обострился рассеянный склероз
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У сына Михаила Ефремова Николая обострилось хроническое заболевание после падения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Ефремов-младший страдает от новых приступов рассеянного склероза. Утверждается, что мужчина практически не выходит из дома и ведет затворнический образ жизни. Из-за состояния здоровья сыну артиста необходим постоянный присмотр. Также, как отмечает Shot, Николаю рекомендуются прогулки на свежем воздухе. Им препятствует астма мужчины и множество аллергических проявлений.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня 2023 года после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.

16 июля сообщалось, что Николаю Ефремову установили спицы на локтевую кость. Источник в больнице также рассказывал, что Ефремов грубит медперсоналу, ругается и препятствует своему же лечению. В конце июля Ефремову стало лучше, и артиста перевели из реанимации в травматологию.

Ранее в санатории, где лечится Ефремов, раскупили номера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами