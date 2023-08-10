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Сына Ефремова выписали из больницы через 1,5 месяца после госпитализации

Mash: актер Николай Ефремов продолжит лечение дома после падения из окна

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актера Николая Ефремова выписали из больницы спустя 1,5 месяца после экстренной госпитализации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, медики сочли состояние артиста удовлетворительным. Они убеждены, что Ефремов сможет продолжать лечение в домашней обстановке. Однако, сообщает Mash, Ефремову придется пройти реабилитацию под наблюдением врачей в специальном центре. Первое время актер сможет передвигаться исключительно на костылях.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.

16 июля сообщалось, что Николаю Ефремову установили спицы на локтевую кость. Источник в больнице также рассказывал, что Ефремов грубит медперсоналу, ругается и препятствует своему же лечению. В конце июля Ефремову стало лучше и артиста перевели из реанимации в травматологию.

Ранее сын Бари Алибасова пожаловался на узкий пищевод отца.

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