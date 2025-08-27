На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, почему семья отселила Брюса Уиллиса в отдельный дом

Врач Звонков: семья могла отселить Уиллиса из-за агрессивного течения деменции
true
true
true
close
Warner Bros. Pictures Co.

Семья актера Брюса Уиллиса могла отселить его в отдельный дом из-за агрессивного течения деменции, которое создает определенные неудобства для близких. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru.

Звонков отметил, что заболевание у каждого пациента проходит очень индивидуально, и не исключено, что Уиллиса решили изолировать, чтобы ни он, ни ему не мешали.

«‎Не исключено, что он ходит под себя, и это создает определенные проблемы. Я видел таких пациентов: он у меня по коридору в больнице идет, а, извините, у него из штанов валится всякое... Я уверен, что они стараются, чтобы он побыл с ними еще какое-то время. Но он уходит в свой мир. Прагматичные люди давно бы его на эвтаназию отправили, и чтобы ни он не мучился, ни семью не мучил», — сказал доктор.

27 августа супруга актера, британская актриса Эмма Хеминг рассказала, что в нем еще остались «слабые отголоски» прежнего Уиллиса, но из-за болезни семья приняла решение разместить его во «втором доме» — в одноэтажном здании, где ему легко передвигаться и за ним круглосуточно ухаживают врачи.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках. По информации Tribune, состояние актера в последнее время резко ухудшилось.

Ранее врач подсчитал, сколько осталось жить Брюсу Уиллису.

