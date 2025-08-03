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Дана Борисова показала, как выглядит на первый день после пластики: «Я за правду!»

Телеведущая Борисова заявила, что с трудом разговаривает после операции на шее
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Телеведущая Дана Борисова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла пяти с половиной часовую пластическую операцию — ей сделали подтяжку лица.

«В основном болит шея, сделали две капельницы. Перенесла операцию хорошо, а в анестезиолога просто влюбилась. <…> Заказала себе вегетарианский обед, хотя, если честно, кушать больно», — поделилась знаменитость.

Борисова показала, как выглядит в первый день реабилитации. По словам звезды, она всегда честна с поклонниками, поэтому делится подобным контентом, несмотря на то, что ей тяжело говорить.

Также телеведущая отметила, что находится в одноместной палате, но уже подружилась с другими пациентками. Она поделилась хорошими результатами анализов: по ее словам, врачи давно не видели «настолько здоровых пациентов».

«У меня только биполярное расстройство, и я, конечно, принимаю терапию. Здесь я её не прекратила ни на один день», — отметила она.

До этого Борисова отмечала, что постоянно сталкивается с хейтом из-за пластики. Но, по словам телеведущей, она будет делать столько операций, сколько посчитает нужным, чтобы оставаться красивой для самой себя.

В августе 2024 года знаменитости сделали лифтинг лба и висков, изменили форму глаз и провели нижнюю блефаропластику. Телеведущая объясняла, что прибегла к хирургическому вмешательству, поскольку обычная косметология не помогала.

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