Брюс Уиллис стремительно теряет силы

На фоне развивающейся деменции ухудшилось состояние голливудского актера Брюса Уиллса. Об этом пишет Tribune.

Близкие к артисту источники утверждают, что Уиллис стремительно теряет силы, у него якобы наблюдаются некоторые двигательные нарушения.

Семья не комментировала сообщения.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках.

В июне дочь Уиллиса показывала новые фото отца.

Ранее тяжелобольной Брюс Уиллис снялся с дочерью и двухлетней внучкой.