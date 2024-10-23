Стало известно о задолженности по алиментам звезды «Кадетства»

Актер Кирилл Емельянов задолжал по алиментам более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

У Емельянова обнаружили долг по алиментам в размере 730 тысяч 273 рублей и 95 копеек. Также, как отмечает издание, у артиста есть лист по кредитным платежам на сумму 137 тысяч 913 рублей.

Бывшая жена Емельянова Екатерина Директоренко рассказывала, что в одиночку воспитывает девятилетнего Степана и семилетнего Василия от актера. По ее словам, после развода артист не участвует в жизни сыновей и не платит алименты. Девушка заявляла, что актеру не интересно зарабатывать для детей, потому что его жизнь «течет в другом направлении».

Кирилл Емельянов стал известен по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство». Он дебютировал в кино в 2005 году в драме «Сволочи». В его фильмографии 29 картин.

Емельянов снимался в таких проектах, как «Синичка», «Пункт пропуска. Офицерская история», «Секретарша», «Волк», «Как я стал русским», «До свидания, мальчики», «Восьмидесятые», «Глухарь. Возвращение», «Кремлевские курсанты».

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