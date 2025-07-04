У Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам

У актера Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам. Об этом пишет издание kp.ru со ссылкой на данные на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В июне 47-летний актер погасил задолженности по алиментам — по данным сайта Федеральной службы судебных приставов, ему оставалось заплатить по исполнительным документам чуть более 15 тысяч рублей.

К тому времени долги артиста составляли миллионы рублей (к примеру, в июне 2024 года размер долга по алиментам был 8 млн 393 тыс руб), а гасил он их частями. Однако 4 июля 2025 года, по данным ФССП, задолженность актера Петренко составила 1 млн 627 тысяч рублей.

Можно предположить, что по нотариальному соглашению актер платит на одного ребенка алименты в размере 1,5 или 1,6 млн рублей, поскольку месяц назад долга не было, отмечает издание.

Игорь Петренко и его экс-супруга актриса Екатерина Климова после развода заключили у нотариуса соглашение, в котором был прописан фиксированный размер алиментов, не привязанный к процентным значениям от дохода, прописанным в законе. Сумму они не называли.

Известно, что отец сохранил хорошие отношения с сыновьями от Климовой. 18-летнему Матвею Петренко отец закончил платить алименты в 2024 году, а 16-летний Корней продолжает получать положенные по закону выплаты.

Накануне сын растрогал Екатерину Климову подарками.

Ранее стало известно, что бывший муж Пелагеи два года не общается с их дочерью.