Матвиенко назвал главные отличия «Интервидения» от «Евровидения»

Народный артист России, представитель в жюри от России на международном песенном конкурсе «Интервидение», композитор Игорь Матвиенко назвал главное отличие этого музыкального соревнования от «Евровидения». Его цитирует ТАСС.

Он указал на то, что «Евровидение» активно использует «общемировые тренды», к которым Матвиенко отнес «гендерные вопросы и равенство».

«А что касается «Интервидения», тут четко обозначено: цель конкурса — дать участникам возможность представить культуру своей страны, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности», — заявил он.

Матвиенко не сомневается, что долго живут песни, связанные с истинными ценностями.

«Например, наша песня с поэтом-песенником Александром Шагановым «Конь» переживет нас всех, и молодежь будет ее петь, потому что в ней отражена глубина русского характера», — говорит композитор.

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

США на конкурсе представит певец Брэндон Ховард. Бабушка артиста Жозефина Ховард была вокалисткой в The Caravans. Эта группа стала первой, чьи композиции прозвучали на светском радио. А менеджером матери Брэндон в 80-х годах был глава легендарной семьи Джексонов.

Ранее сообщалось, что победитель «Интервидения» получит десятки миллионов рублей.