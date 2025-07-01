Полина Гагарина о «Фабрике звезд»: «Рыдала каждый день в туалете»

Певица Гагарина призналась, что плакала каждый день на «Фабрике звезд»

Певица Полина Гагарина призналась в шоу «По каверочку», что тяжело переживала участие в проекте «Фабрика звезд».

По словам Гагариной, ей на тот момент было 15 лет, она была очень домашним ребенком. Певица призналась, что переживала «катастрофический стресс», находясь постоянно под камерами и без родителей. Она заявила, что ее пребывание на проекте «попахивало насилием и карикатурой».

«Я рыдала каждый день практически в туалете. Потом выходила, вытирала слезы и шла на какие-то занятия. <…> Случались абсолютно дикие истерики, потому что я хотела домой… Это было ужасно», — вспомнила артистка.

Гагарина в 2003 году была победительницей проекта Первого канала «Фабрика звезд 2», а в 2015-м артистка представляла Россию на «Евровидении», где заняла второе место.

В марте 2024 года продюсер Макс Фадеев рассказывал, что, по его мнению, победительницей второго сезона «Фабрики звезд» должна была стать Елена Терлеева. Он заявлял, что артистка поразила его своим «искренним мягким глубоким альтом».

Ранее Стас Садальский обозвал певицу Надежду Кадышеву куклой на чайнике.