Российский хоккеист стал послом «Интервидения-2025»

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин стал послом музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

Овечкин стал пятым послом конкурса.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

США на конкурсе представит певец Брэндон Ховард. Бабушка артиста Жозефина Ховард была вокалисткой в The Caravans. Эта группа стала первой, чьи композиции прозвучали на светском радио. А менеджером матери Брэндон в 80-х годах был глава легендарной семьи Джексонов.

Ранее сообщалось, что победитель «Интервидения» получит десятки миллионов рублей.