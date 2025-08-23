Звезда «Джеймса Бонда» впервые рассказала о разводе

Звезда фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «И целого мира мало» Дениз Ричардс впервые подробно рассказала о разводе с Аароном Файперсом. Новый пост 54-летняя американская актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня лето было замечательным. На самом деле, оно было паршивым. Но я буду делать вид, что все хорошо», — заявила она в новом видео.

По словам Ричардс, она никогда не думала, что снова разведется.

«Существуют обстоятельства моего развода, о которых трудно говорить, но однажды я обязательно расскажу. Я просто хочу все это переосмыслить и пережить», — говорит она.

Кроме того, Ричардс призналась, что недавно сделала еще одну пластическую операцию ради участия в телешоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

52-летний Аарон Файперс подал на развод с Ричардс 7 июля, сославшись на «непреодолимые разногласия».

Позднее в том же месяце Ричардс получила временный запретительный судебный приказ в отношении своего мужа, обвинив его в домашнем насилии. Она рассказала суду, что на протяжении всех отношений муж ее часто душил, сжимал ее голову обеими руками, хватал за руки, сильно бил по лицу и голове, бил головой о вешалку для полотенец в ванной, а в 2022 году поставил синяк под глазом.

Дениз Ричардс также была замужем за актером Чарли Шином с 2002 по 2006 год.

Накануне звездный адвокат рассказала о вреде активных защитников при громких разводах.

Ранее в дом адвоката Павла Прилучного Оксаны Даниеловой проникли с ножом.