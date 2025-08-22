На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звездный адвокат рассказала о вреде активных защитников при громких разводах

Адвокат Шевцова: защитники звезд в разводе рискуют навредить клиентам
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Звездный адвокат Майя Шевцова рассказала о возможном вреде защитников сторон в громких разводах известных людей. Своим мнением она поделилась с «Газетой.Ru».

По словам Шевцовой, громкие процессы, особенно в сфере семейного права, все чаще напоминают не только судебные баталии, но и полноценные PR-кампании в медиапространстве. Шевцова напомнила, что с точки зрения профессиональной этики, адвокат обязан действовать исключительно в интересах доверителя.

«Иногда публичная позиция может быть частью стратегии, направленной на формирование определенного нарратива или оказание психологического давления на оппонента. Ярким примером служит недавнее дело Дибровых, где активность представителей в медиа была зашкаливающей. Но здесь кроется главная ловушка: такая тактика — палка о двух концах. Во-первых, она может нанести непоправимый репутационный вред всем сторонам процесса, включая самого доверителя, чьи приватные детали жизни становятся достоянием общественности. Во-вторых, существует прямая угроза нарушения адвокатской тайны и конфиденциальности информации, что является грубейшим нарушением закона «Об адвокатской деятельности», — продолжила адвокат.

Подобное поведение, утверждает она, далеко не всегда можно считать новой нормой защиты.

«Это скорее рискованный инструмент, применение которого должно быть исключительно взвешенным и предварительно согласованным с доверителем, который должен полностью осознавать все потенциальные риски. Истинная профессиональная защита строится на крепкой доказательной базе и грамотной правовой позиции в суде, а не в телеэфире. Публичные выступления должны быть тактичными, обезличенными и не подменять собой главное поле битвы — зал судебных заседаний. В противном случае адвокат рискует превратиться из защитника в медийного спойлера, что в конечном итоге может навредить интересам самого клиента», — заключила она.

Накануне адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова назвала «недоюристом» Екатерину Гордон. По мнению Кузнецовой, Гордон, которая представляет интересы жены бизнесмена Романа Товстика Елены, интересно сражаться, воевать и биться, «лишь бы только с шашкой наголо и на публику).

Ранее в дом адвоката Павла Прилучного Оксаны Даниеловой проникли с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами