Звездный адвокат рассказала о вреде активных защитников при громких разводах

Звездный адвокат Майя Шевцова рассказала о возможном вреде защитников сторон в громких разводах известных людей. Своим мнением она поделилась с «Газетой.Ru».

По словам Шевцовой, громкие процессы, особенно в сфере семейного права, все чаще напоминают не только судебные баталии, но и полноценные PR-кампании в медиапространстве. Шевцова напомнила, что с точки зрения профессиональной этики, адвокат обязан действовать исключительно в интересах доверителя.

«Иногда публичная позиция может быть частью стратегии, направленной на формирование определенного нарратива или оказание психологического давления на оппонента. Ярким примером служит недавнее дело Дибровых, где активность представителей в медиа была зашкаливающей. Но здесь кроется главная ловушка: такая тактика — палка о двух концах. Во-первых, она может нанести непоправимый репутационный вред всем сторонам процесса, включая самого доверителя, чьи приватные детали жизни становятся достоянием общественности. Во-вторых, существует прямая угроза нарушения адвокатской тайны и конфиденциальности информации, что является грубейшим нарушением закона «Об адвокатской деятельности», — продолжила адвокат.

Подобное поведение, утверждает она, далеко не всегда можно считать новой нормой защиты.

«Это скорее рискованный инструмент, применение которого должно быть исключительно взвешенным и предварительно согласованным с доверителем, который должен полностью осознавать все потенциальные риски. Истинная профессиональная защита строится на крепкой доказательной базе и грамотной правовой позиции в суде, а не в телеэфире. Публичные выступления должны быть тактичными, обезличенными и не подменять собой главное поле битвы — зал судебных заседаний. В противном случае адвокат рискует превратиться из защитника в медийного спойлера, что в конечном итоге может навредить интересам самого клиента», — заключила она.

Накануне адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова назвала «недоюристом» Екатерину Гордон. По мнению Кузнецовой, Гордон, которая представляет интересы жены бизнесмена Романа Товстика Елены, интересно сражаться, воевать и биться, «лишь бы только с шашкой наголо и на публику).

Ранее в дом адвоката Павла Прилучного Оксаны Даниеловой проникли с ножом.