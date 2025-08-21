На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат Дибровой обвинила Гордон в цинизме

Адвокат Дибровой заявила, что ей жалко Товстик из-за сотрудничества с Гордон
Telegram-канал Адвокат Ирина Кузнецова

Адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова в Telegram-канале назвала «недоюристом» Екатерину Гордон.

По мнению Кузнецовой, Гордон, которая представляет интересы жены бизнесмена Романа Товстика Елены, интересно сражаться, воевать и биться, «лишь бы только с шашкой наголо и на публику).

«Пока хайп и злость на весь мир будет выше интересов клиента, не будет толка и дела. Будет возня, грязь, оскорбления, искажение и нескончаемый развод. Это грустно. Обидно за Лену, попавшую в не лучший свой период жизни в цепкие лапы озлобленной дамы с винишком», — заявила адвокат.

Кузнецова предположила, что позже Елена Товстик откажется от сотрудничества с Гордон. По словам адвоката, в этот момент Елена «станет плохо» для Екатерины. Ирина считает, что в этом случае ее коллега может встать на сторону Романа. Как отметила Кузнецова, она была свидетельницей «метаний» от одной стороны к другой в разводах Глушаковых и Зайцевых.

«Орать в рупор: «За женщин!» и потом оскорблять других женщин — цинизм, не говорю уж про отсутствие этики и профессионализма. Но это я много хочу от Г. (Гордон)», — заключила Кузнецова.

В июле kp.ru заявлял, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее жена любовника Дибровой избила его.

