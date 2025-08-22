21-летняя звезда «Очень странных дел» удочерила девочку

Актриса, звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и актер Джейк Бонджови стали родителями. О своем решении удочерить девочку они рассказали в совместном посте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Этим летом мы усыновили нашу сладкую девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу родительства в мире и уединении», — написали они.

Пара не раскрыла имени дочери.

21-летняя Милли Бобби Браун и 23-летний Джейк Бонджови поженились в мае 2024 года. В сентябре 2024 года у них состоялась вторая свадебная церемония в Тоскане.

В марте 2025 года Милли Бобби Браун призналась, что живет на ферме с 62 животными. Всего Браун ухаживает за 25 сельскохозяйственными животными, 23 собаками, которые живут исключительно на улице, и еще десятью домашними собаками и четырьмя кошками.

«Моя ослица беременна. Бетси и Бернард провели отличную ночь вместе, и теперь она беременна», — поделилась актриса.

