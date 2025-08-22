На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

21-летняя звезда «Очень странных дел» удочерила девочку

Актриса Милли Бобби Браун с мужем Бонджови удочерили девочку
true
true
true
close
Millie Bobby Brown/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса, звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и актер Джейк Бонджови стали родителями. О своем решении удочерить девочку они рассказали в совместном посте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Этим летом мы усыновили нашу сладкую девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу родительства в мире и уединении», — написали они.

Пара не раскрыла имени дочери.

21-летняя Милли Бобби Браун и 23-летний Джейк Бонджови поженились в мае 2024 года. В сентябре 2024 года у них состоялась вторая свадебная церемония в Тоскане.

В марте 2025 года Милли Бобби Браун призналась, что живет на ферме с 62 животными. Всего Браун ухаживает за 25 сельскохозяйственными животными, 23 собаками, которые живут исключительно на улице, и еще десятью домашними собаками и четырьмя кошками.

«Моя ослица беременна. Бетси и Бернард провели отличную ночь вместе, и теперь она беременна», — поделилась актриса.

Ранее Лариса Гузеева показала своего брата в юности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами