Лариса Гузеева показала брата в юности: «Издевалась в детстве»

Заслуженная артистка России, телеведущая Лариса Гузеева показала фотографию своего брата Виталия в юности. Кадром 66-летняя звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас много в сетях ретро-фото пацанов и девчонок 80-90х. Это мой младший блатик Виталий, которого я бесконечно люблю и мы счастливы, что есть друг у друга!» — рассказала она.

По словам Гузеевой, она гордится братом, который реализовался как тренер по лыжам и которого считает красавчиком.

«Прости, что издевалась над тобой в детстве… Я больше так не буду!» — написала она.

