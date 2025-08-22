На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Гузеева показала брата в юности: «Издевалась в детстве»

Телеведущая Гузеева показала фото младшего брата Виталия в юности
_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженная артистка России, телеведущая Лариса Гузеева показала фотографию своего брата Виталия в юности. Кадром 66-летняя звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас много в сетях ретро-фото пацанов и девчонок 80-90х. Это мой младший блатик Виталий, которого я бесконечно люблю и мы счастливы, что есть друг у друга!» — рассказала она.

По словам Гузеевой, она гордится братом, который реализовался как тренер по лыжам и которого считает красавчиком.

«Прости, что издевалась над тобой в детстве… Я больше так не буду!» — написала она.

В начале августа балерина Анастасия Волочкова защитила певца Прохора Шаляпина после критики Ларисы Гузеевой. Волочкова заявила, что Шаляпин позитивный человек, который «не хайпится на других людях и обожает женщин».

Ранее Матвиенко рассказал о влиянии ухода Shaman и Расторгуева из «Князя Владимира».

