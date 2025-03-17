Звезда «Очень странных дел» живет с 61 домашним питомцем и беременной ослицей

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун призналась в интервью BBC Radio 1, что живет на ферме с 62 животными.

«Моя ослица беременна. Бетси и Бернард провели отличную ночь вместе, и теперь она беременна», — поделилась актриса.

Браун ухаживает за 25 сельскохозяйственными животными, 23 собаками, которые живут исключительно на улице, и еще десятью домашними собаками и четырьмя кошками. По словам знаменитости, у нее есть 18-летняя слепая такса по кличке Ригби. Актриса приютила собаку, когда ее бросили на обочине дороги. Браун призналась, что спасла кобеля, но не думала, что Ригби выживет на фоне его слепоты и травм.

«Теперь эта собака прыгает на моем диване. Он обрел новую жизнь и начинает потихоньку осматриваться — знает, где его еда и спальня», — поделилась артистка.

Браун вспомнила, что изначально ее домашним собакам было разрешено спать в одной кровати с хозяевами, но впоследствии против этого выступил ее муж. Теперь, уточнила артистка, в ее кровати спит только одна собака, а остальные — на своих лежанках.

Сейчас Милли Бобби Браун живет на ферме со своим мужем и по совместительству коллегой по «Очень странным делам» Джейком Бонджови. Знаменитости начали встречаться в 2021 году, а в мае 2024 года поженились. В феврале 2025 года актриса признавалась, что испытывает трудности в общении со сверстниками.

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