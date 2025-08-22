Матвиенко рассказал о влиянии ухода Shaman и Расторгуева из «Князя Владимира»

Народный артист России, композитор Игорь Матвиенко рассказал о влиянии ухода артистов Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и Николая Расторгуева из этно-оперы «Князь Владимир». Его цитирует «Пятый канал».

По словам композитора, замена Shaman, который играл самого князя, и Расторгуева-старшего, исполнявшего роль воеводы Федора, не сильно отразилась на спектакле, под новых актеров ничего не пришлось переделывать.

«Как опера идет в разных театрах, с разными исполнителями, с разными участниками. А здесь просто не будет двух человек», — подчеркнул Матвиенко.

SHAMAN заменил певец и танцор балета Даниил Благов, а роль Федора досталась Павлу Расторгуеву, сыну солиста группы «Любэ».

Матвиенко отметил, что быть похожим на отца — это первая стадия развития Расторгуева-младшего, а после он покажет свои отличия от звездного родителя.

Накануне солист «Любэ» Николай Расторгуев усомнился, что песню «Конь» стоит добавлять в школьную программу.

Ранее в Госдуме предложили внести песни Shaman в программу детских садов.