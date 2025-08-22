На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда криминальной комедии «Геля» раскрыла неожиданную тайну об отношениях

Актриса Арефьева призналась, что хотела бы отношений с опасным парнем
kerandella/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Арефьева, звезда фильма «Геля», призналась, что за 37 лет ни разу не вступала в отношения с так называемым классическим «опасным парнем». В беседе с «Пятым каналом» звезда заявила, что вращалась всегда в другой среде, но до сих пор хотела бы попробовать пережить роман с «очаровательным плохишом» в кожаной куртке, похожим на главного героя картины.

Арефьева рассказала, что влюблялась всегда в артистов, так как выросла в ленинградской актерской династии и часто бывала в театрах. Возможности встречаться с людьми из числа «опасных» у нее не было, однако желание попробовать такой тип отношений сохранилось, пусть и только на экране.

«У меня была среда каких-то всегда художников, и влюблялась я в артистов. Но я же могу сыграть это, понимаете, прожить это в какой-то роли, поэтому… Мне бы хотелось», — отметила актриса.

Напомним, криминальная комедия «Геля», в которой Арефьева исполнила одну из главных ролей, рассказывает историю личной жизни дальнобойщика Сани, занимающегося угоном машин. Очередная попытка совершить преступление заканчивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто, одновременно с этим в роддоме его ждет супруга.

До этого актриса и телеведущая Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего крепкого брака с режиссером Андреем Кончаловским. Она подчеркнула, что в браке и любых других отношениях с людьми важно старание. Актриса признала, что у нее не всегда получается стараться и в жизни у нее «много двоек с минусом за старание». Также она рассказала, что Кончаловский присылает ей цветы и записки на каждый спектакль.

Ранее Екатерина Вилкова рассказала о своем отношении к открытому браку.

