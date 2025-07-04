Екатерина Вилкова рассказала о своем отношении к открытому браку

Открытые отношения между супругами нельзя назвать браком. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Открытый брак. Акт 2» рассказала актриса Екатерина Вилкова.

Она подчеркнула, что негативно относится к такому формату отношений и не может считать их семейными.

«Либо брак, либо не брак», — сказала Вилкова.

Актриса добавила, что не простила бы мужу измену, потому что считает ее предательством партнера.

С 2011 года Вилкова замужем за своим коллегой, актером Ильей Любимовым. Они воспитывают дочь Павлу и сына Петра.

4 июня пресс-служба Kion сообщила «Газете.Ru», что в России стартовали съемки нового комедийного сериала «Адвокаты» от студий KIONFILM и LOOKFILM с Эльдаром Калимулиным и Екатериной Вилковой в главных ролях. Режиссерские кресла займут Анна Пармас («Дорогой родственник») и Леонид Тележинский («Нереалити»). Сценарий написали Глеб Хлебников («Барабашка») и актер Геннадий Смирнов, для которого эта работа стала сценарным дебютом.

По словам авторов, главных героев-адвокатов будут занимать необычные дела — о соседской лошади, которая снесла забор, или шапочке из фольги, которая не спасает от облучения.

Ранее Вилкова показала новый имидж дочери.