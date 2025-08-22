Игорь Матвиенко назвал главную песню «Иванушек International»

Народный артист России Игорь Матвиенко назвал главную песню группы «Иванушки International». Своим мнением композитор и продюсер поделился в беседе с ТАСС.

«Какая песня — визитная карточка «Иванушек», сразу понятно и мне, и слушателям. Конечно, это «Тополиный пух», — сказал он.

Композитор добавил, что композиция популярна на протяжении всего существования группы. Несмотря на то, что «Тополиный пух» является самым популярным треком группы, он больше всего любит композицию «Где-то», с которой для него начались «Иванушки».

Изначально, отметил Матвиенко, у этой песни был английский текст — продюсер пытался пристроить это произведение за границей, но в итоге оно прижилось у «Иванушек».

24 августа в Казани на фестивале «Новая волна» «Иванушки International» отметят 30-летие своей творческой деятельности.

Матвиенко с 1995 года продюсирует группу и написал музыку к хитам «Вселенная», «Тучи», «Снегири», «Тополиный пух», «Золотые облака». В состав группы входят Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Предыдущих солистов Игоря Сорина и Олега Яковлева не стало в 1998 и 2017 годах.

