На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Игорь Матвиенко назвал главную песню «Иванушек International»

Композитор Матвиенко: «Тополиный пух» — визитная карточка «Иванушек»
true
true
true
close
apollonov_ag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Игорь Матвиенко назвал главную песню группы «Иванушки International». Своим мнением композитор и продюсер поделился в беседе с ТАСС.

«Какая песня — визитная карточка «Иванушек», сразу понятно и мне, и слушателям. Конечно, это «Тополиный пух», — сказал он.

Композитор добавил, что композиция популярна на протяжении всего существования группы. Несмотря на то, что «Тополиный пух» является самым популярным треком группы, он больше всего любит композицию «Где-то», с которой для него начались «Иванушки».

Изначально, отметил Матвиенко, у этой песни был английский текст — продюсер пытался пристроить это произведение за границей, но в итоге оно прижилось у «Иванушек».

24 августа в Казани на фестивале «Новая волна» «Иванушки International» отметят 30-летие своей творческой деятельности.

Матвиенко с 1995 года продюсирует группу и написал музыку к хитам «Вселенная», «Тучи», «Снегири», «Тополиный пух», «Золотые облака». В состав группы входят Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Предыдущих солистов Игоря Сорина и Олега Яковлева не стало в 1998 и 2017 годах.

Накануне президент Кубинского института музыки Индира Фахардо объяснила решение Кубы участвовать в «Интервидении». По словам Фахардо, кубинцы хотят показать в России свою культуру и провести обмен мнениями с местными музыкальными учреждениями.

Ранее Буланова рассказала, что будет делать с многомиллионными убытками от ресторана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами