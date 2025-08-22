Стали известны детали участия Вуди Аллена в Московской неделе кино

Режиссер Аллен примет участие в Московской неделе кино по видеосвязи

Стали известны детали участия американского кинорежиссера и сценариста Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопарка «Москино».

«Он примет участие по видеосвязи», — уточнил представитель кинопарка.

Сессия Аллена «Легенды мирового кинематографа» пройдет 24 августа в 17:00 по московскому времени. Модератором встречи выступит режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Организаторы обещают, что в рамках лекции Аллен поговорит с гостями о кино и жизни, о выборе, вдохновении и честности в профессии.

Московская международная неделя кино пройдет 24 и 25 августа на Кинозаводе «Москино». Всего планируется пригласить около 80 зарубежных гостей из 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию и Мексику.

Среди гостей мероприятия — Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.

Вуди Аллен (настоящее имя Аллан Стюарт Конигсберг) — четырехкратный обладатель премии «Оскар». Среди его фильмов — «Энни Холл», «Манхэттен», «Ханна и ее сестры», «Полночь в Париже».

